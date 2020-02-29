ВИДЕО. Автогол года. Голкипер забросил мяч в свои ворота с 11 метров

«Гренобль» проиграл «Кану» в выездном матче Лиги 2 – 0:2. Один из мячей в свои ворота забросила вратарь Гренобля Брис Мобле.
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Источник — Sport.ua
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Брис после этого автогола и раздевалки после матча, уже не мужик?
Брис после этого автогола и раздевалки после матча, уже не мужик?
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