ВИДЕО. Автогол года. Голкипер забросил мяч в свои ворота с 11 метров

И сам не понял как это сделал

  • 29.02.2020 14:18
  • 3696 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Автогол года. Голкипер забросил мяч в свои ворота с 11 метров

«Гренобль» проиграл «Кану» в выездном матче Лиги 2 – 0:2. Один из мячей в свои ворота забросила вратарь Гренобля Брис Мобле.

 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 14:29
    +4
    "Один из мячей в свои ворота забросила вратарь Гренобля Брис Мобле."
    Брис после этого автогола и раздевалки после матча, уже не мужик?
    Ссылка
    Senator
    Senator, 29.02.2020 14:21
    +1
    Так вроде ж мужик на воротах...
    Ссылка
    KREKER
      KREKER, 29.02.2020 14:20
    +3
    Браво, кеп!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.02.2020 14:29
    +4
    "Один из мячей в свои ворота забросила вратарь Гренобля Брис Мобле."
    Брис после этого автогола и раздевалки после матча, уже не мужик?
    Ссылка
    KREKER
      KREKER, 29.02.2020 14:20
    +3
    Браво, кеп!
    Ссылка
    Senator
    Senator, 29.02.2020 14:21
    +1
    Так вроде ж мужик на воротах...
    Ссылка
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