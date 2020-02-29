Юрий БЕРЕЗА: «Если бы не VAR, авторитет Динамо давил бы на арбитров»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:1) в матче 20-го тура УПЛ. Также он высказался о влиянии VAR на ход игры.

«Хочу поздравить всех тех болельщиков, которые нас поддержали на трибунах. Несмотря на не очень убедительный первый тайм, вторая половина игры все показала. Мы еще раз увидели, что в футбол играют не 45 минут, а все 90, а с VAR так даже и 95, и все 100 минут. Очень приятна эта победа и потому, что выиграли как раз в равных составах. Никто не может сказать, что мы выиграли в большинстве. Да, сначала VAR сыграл в нашу пользу, но «Динамо» нас давило авторитетом, мы больше играли у своих ворот, но, как говорили футбольные классики: «Посмотрите на табло!».

VAR? Это как раз тот элемент мирового футбола, который снимет вопрос судейства. Это то, что поможет убрать по футболу коррупции среди арбитров. Я не хочу, чтобы мои слова квалифицировали в адрес всего судейского корпуса, но есть несколько язычников, которые этим балуются. VAR делает все, чтобы судейство было беспристрастным, и именно эта система покажет нам профессионализм самого арбитра, потому что здесь никого не обманешь, здесь все видно. Все, точка, заканчивается пора инсинуаций! И я считаю, что если бы не VAR, то динамовский авторитет на арбитров сегодня давил бы значительно сильнее. Поэтому я поздравляю нас с этой новой системой. И мне очень хочется, чтобы на всех матчах, когда играет «Днепр-1», работал VAR», - сказал Береза.

Ранее о системе VAR высказался тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко.