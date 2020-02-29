ВАЦКО: «Обе красные карточки в матче Днепр-1 - Динамо - слишком жестко»

Известный комментатор высказался о судейских решениях в матче УПЛ

  • 29.02.2020 10:49
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ВАЦКО: «Обе красные карточки в матче Днепр-1 - Динамо - слишком жестко»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Виктор Вацко проанализировал ключевые моменты в матче «Днепра-1» и «Динамо» (3:1). Напомним, что в том матче было два удаления - Виталия Буяльского и Владимира Полевого.

«Еще раз взглянул ключевые «судейские» моменты матча «Днепр-1» - «Динамо». И обратил внимание на трактовку эпизодов Екатериной Монзуль без помощи видеоасистента.

1. Фол Буяльского. Просто фол, штрафной для «Днепра». Без карточек.
2. Пенальти. Пенальти назначено не было. Русин получил желтую за симуляцию.
3. Фол Полевого. Фол. Штрафной для «Динамо». Желтая Полевому.

После просмотра ВАР решения уже были другими.

Я и в дальнейшем убежден, что обе красные были слишком жесткими решениями в данных ситуациях. Однако, и в дальнейшем не дискутирую относительно их, так сказать, легитимности. Ведь знаю, какие аргументы согласно правилам будут приведены в пользу арбитра. Остается здесь только два вопроса: почему, если трактуем эпизод согласно правилам, красные были показаны сразу (есть же правила и они действуют без видеоасистента) справедливо ли то, что ВАР у нас работает не на всех матчах, не ставит это клубы в неравные условия?», - сказал Вацко.

Ранее о системе VAR высказался тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко. 

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