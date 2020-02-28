Супряга стал автором 150-го хет-трика в истории чемпионатов Украины

Хет-трик Владислава Супряги в матче с «Динамо» (3:1) стал 150-м по счету в истории чемпионатов Украины. При этом 20-летний форвард днепрян стал вторым игроком после Алексея Осипова из «Таврии», сумевшим трижды поразить ворот киевлян. А после выхода на замену исполнить «трюк со шляпой» ранее удавалось только Андрею Тотовицкому из «Зари» в гостевом поединке с «Шахтером» 15 мая 2016 года (3:2) и Сергею Старенькому из «Александрии» в домашней игре с каменской «Сталью» 16 сентября 2017-го (4:1).
Возращаясь к юбилею, наибольшую коллекцию хет-триков собрали футболисты «Динамо - 33 и «Шахтера» - 22. Среди игроков чаще других исполняли «трюк со шляпой» Сергей Ребров - 6 и Жуниор Мораес - 5. Самый молодой автор хет-трика - Олег Ящук из тернопольской «Нивы» (17 лет 272 дня), самый возрастной - Александр Гайдаш из «Таврии» (35 лет 242 дня). Самый ранний хет-трик сделал тот же Александр Гайдаш, 7 сентября 1997 года забивший третий мяч «Торпедо» на 23-й минуте. А самый скоростной - Виталий Пушкуца из «Металлиста», который 7 мая 2002-го ухитрился трижды расписаться в воротах «Закарпатья» с интервалом в 4 минуты.
Юбилейные хет-трики в чемпионатах Украины
|
ХТ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.04.1992
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец
|
Нива В (д)
|
6:0
|
50-й
|
03.12.1999
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Прикарпатье (д)
|
6:0
|
100-й
|
26.04.2008
|
Александр КОСЫРИН
|
Металлург Д
|
Закарпатье (д)
|
5:0
|
150-й
|
28.02.2020
|
Владислав СУПРЯГА
|
Днепр-1
|
Динамо (д)
|
3:1
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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