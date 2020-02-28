Супряга стал автором 150-го хет-трика в истории чемпионатов Украины

20-летний форвард днепрян стал вторым игроком, сумевшим трижды поразить ворота «Динамо»

  • 28.02.2020 22:16
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Супряга стал автором 150-го хет-трика в истории чемпионатов Украины
© СК Днепр-1

Хет-трик Владислава Супряги в матче с «Динамо» (3:1) стал 150-м по счету в истории чемпионатов Украины. При этом 20-летний форвард днепрян стал вторым игроком после Алексея Осипова из «Таврии», сумевшим трижды поразить ворот киевлян. А после выхода на замену исполнить «трюк со шляпой» ранее удавалось только Андрею Тотовицкому из «Зари» в гостевом поединке с «Шахтером» 15 мая 2016 года (3:2) и Сергею Старенькому из «Александрии» в домашней игре с каменской «Сталью» 16 сентября 2017-го (4:1).

Возращаясь к юбилею, наибольшую коллекцию хет-триков собрали футболисты «Динамо - 33 и «Шахтера» - 22. Среди игроков чаще других исполняли «трюк со шляпой» Сергей Ребров - 6 и Жуниор Мораес - 5. Самый молодой автор хет-трика - Олег Ящук из тернопольской «Нивы» (17 лет 272 дня), самый возрастной - Александр Гайдаш из «Таврии» (35 лет 242 дня). Самый ранний хет-трик сделал тот же Александр Гайдаш, 7 сентября 1997 года забивший третий мяч «Торпедо» на 23-й минуте. А самый скоростной - Виталий Пушкуца из «Металлиста», который 7 мая 2002-го ухитрился трижды расписаться в воротах «Закарпатья» с интервалом в 4 минуты.

Юбилейные хет-трики в чемпионатах Украины

ХТ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1-й

04.04.1992

Иван ГЕЦКО

Черноморец

Нива В (д)

6:0

50-й

03.12.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Прикарпатье (д)

6:0

100-й

26.04.2008

Александр КОСЫРИН

Металлург Д

Закарпатье (д)

5:0

150-й

28.02.2020

Владислав СУПРЯГА

Днепр-1

Динамо (д)

3:1

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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