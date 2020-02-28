Удаление Буяльского стало самым ранним для Динамо в чемпионате Украины

В матче с «Днепром-1» (1:3) Виталий Буяльский впервые был удален с поля в чемпионатах Украины. Причем заработал он премьерную красную карточку раньше, чем кто-либо из игроков «Динамо» - на 6-й минуте. Прежнее клубное «достижение» 6-летней давности, принадлежавшее Евгению Макаренко, Виталий превзошел на 8 минут. К слову, в истории украинских чемпионатов быстрее Буяльского отправлялись в раздевалку за нарушение правил только 6 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины:

Дата Игрок Соперник Мин. При Счет счете матча 28.02.2020 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Днепр-1 (г) 6' 0:0 1:3 11.05.2014 Евгений МАКАРЕНКО Ильичевец (г) 14' 1:0 2:0 28.04.2019 Никита БУРДА Львов (г) 19' 0:0 1:0 25.02.2018 Руслан РОТАНЬ Верес (г) 22' 0:1 1:3 13.08.2011 Денис ГАРМАШ Арсенал (г) 23' 0:0 2:0 30.05.2019 Ахмед АЛИБЕКОВ Александрия (г) 32'* 1:0 2:0 03.11.2019 Сергей СИДОРЧУК Львов (д) 36'* 2:0 4:0 01.05.2010 ЛЕАНДРУ АЛМЕЙДА Закарпатье (д) 38' 1:0 2:0 10.05.2012 Максим КОВАЛЬ Таврия (д) 38' 1:0 1:1 24.04.2010 Роман ЗОЗУЛЯ Карпаты (г) 39'* 0:0 0:1

* вторая желтая карточка.