Удаление Буяльского стало самым ранним для Динамо в чемпионате Украины

Свою первую красную карточку в УПЛ 27-летний полузащитник киевлян заработал на 6-й минуте

  • 28.02.2020 21:39
  • 1682 просмотра
  • 2 комментария
Удаление Буяльского стало самым ранним для Динамо в чемпионате Украины
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В матче с «Днепром-1» (1:3) Виталий Буяльский впервые был удален с поля в чемпионатах Украины. Причем заработал он премьерную красную карточку раньше, чем кто-либо из игроков «Динамо» - на 6-й минуте. Прежнее клубное «достижение» 6-летней давности, принадлежавшее Евгению Макаренко, Виталий превзошел на 8 минут. К слову, в истории украинских чемпионатов быстрее Буяльского отправлялись в раздевалку за нарушение правил только 6 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины:

Дата

Игрок

Соперник

Мин.

При

Счет

 

 

 

 

счете

матча

28.02.2020

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Днепр-1 (г)

6'

0:0

1:3

11.05.2014

Евгений МАКАРЕНКО

Ильичевец (г)

14'

1:0

2:0

28.04.2019

Никита БУРДА

Львов (г)

19'

0:0

1:0

25.02.2018

Руслан РОТАНЬ

Верес (г)

22'

0:1

1:3

13.08.2011

Денис ГАРМАШ

Арсенал (г)

23'

0:0

2:0

30.05.2019

Ахмед АЛИБЕКОВ

Александрия (г)

32'*

1:0

2:0

03.11.2019

Сергей СИДОРЧУК

Львов (д)

36'*

2:0

4:0

01.05.2010

ЛЕАНДРУ АЛМЕЙДА

Закарпатье (д)

38'

1:0

2:0

10.05.2012

Максим КОВАЛЬ

Таврия (д)

38'

1:0

1:1

24.04.2010

Роман ЗОЗУЛЯ

Карпаты (г)

39'*

0:0

0:1

* вторая желтая карточка.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 28.02.2020 22:28
    -1
    serge_kr, 28.02.2020 22:00
    Если бы не Вар то арбитр даже желтую не показал, и снова бы игроку ДК сошло все с рук!
    Шо ты тупое животное блеешь одно и тоже на всех ветках?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 22:00
    +3
    Если бы не Вар то арбитр даже желтую не показал, и снова бы игроку ДК сошло все с рук!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 22:00
    +3
    Если бы не Вар то арбитр даже желтую не показал, и снова бы игроку ДК сошло все с рук!
    Ссылка
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