Удаление Буяльского стало самым ранним для Динамо в чемпионате Украины

В матче с «Днепром-1» (1:3) Виталий Буяльский впервые был удален с поля в чемпионатах Украины. Причем заработал он премьерную красную карточку раньше, чем кто-либо из игроков «Динамо» - на 6-й минуте. Прежнее клубное «достижение» 6-летней давности, принадлежавшее Евгению Макаренко, Виталий превзошел на 8 минут. К слову, в истории украинских чемпионатов быстрее Буяльского отправлялись в раздевалку за нарушение правил только 6 игроков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины:
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Мин.
|
При
|
Счет
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
28.02.2020
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Днепр-1 (г)
|
6'
|
0:0
|
1:3
|
11.05.2014
|
Евгений МАКАРЕНКО
|
Ильичевец (г)
|
14'
|
1:0
|
2:0
|
28.04.2019
|
Никита БУРДА
|
Львов (г)
|
19'
|
0:0
|
1:0
|
25.02.2018
|
Руслан РОТАНЬ
|
Верес (г)
|
22'
|
0:1
|
1:3
|
13.08.2011
|
Денис ГАРМАШ
|
Арсенал (г)
|
23'
|
0:0
|
2:0
|
30.05.2019
|
Ахмед АЛИБЕКОВ
|
Александрия (г)
|
32'*
|
1:0
|
2:0
|
03.11.2019
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Львов (д)
|
36'*
|
2:0
|
4:0
|
01.05.2010
|
ЛЕАНДРУ АЛМЕЙДА
|
Закарпатье (д)
|
38'
|
1:0
|
2:0
|
10.05.2012
|
Максим КОВАЛЬ
|
Таврия (д)
|
38'
|
1:0
|
1:1
|
24.04.2010
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Карпаты (г)
|
39'*
|
0:0
|
0:1
* вторая желтая карточка.
Источник — Sport.ua
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