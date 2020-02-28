Паулу ФОНСЕКА: «Севилья – один из самых сложных соперников в Лиге Европы»

Наставник «Ромы» ожидает непростые матчи с испанским клубом

  • 28.02.2020 18:42
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
Паулу ФОНСЕКА: «Севилья – один из самых сложных соперников в Лиге Европы»
© Twitter. Паулу Фонсека

46-летний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе римляне сыграют с «Севильей».

««Севилья» - один из сложных соперников среди всех участников плей-офф Лиги Европы. Они идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата Испании. Это сильная команда», - сказал Фонсека.

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы «Рома» прошла бельгийский «Гент» (1:0, 1:1).

 

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Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 28.02.2020 19:20
    0
    Женя Матийчук, 28.02.2020 18:53
    ті прав, севилья сильная и роме не по зубам
    Уровень Ромы и Севильи одинаковы. Высокий .
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 18:53
    -1
    ті прав, севилья сильная и роме не по зубам
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 28.02.2020 19:20
    0
    Женя Матийчук, 28.02.2020 18:53
    ті прав, севилья сильная и роме не по зубам
    Уровень Ромы и Севильи одинаковы. Высокий .
    Ссылка
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