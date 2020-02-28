Паулу ФОНСЕКА: «Севилья – один из самых сложных соперников в Лиге Европы»

46-летний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. На этом этапе римляне сыграют с «Севильей».
««Севилья» - один из сложных соперников среди всех участников плей-офф Лиги Европы. Они идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата Испании. Это сильная команда», - сказал Фонсека.
Напомним, что в 1/16 Лиги Европы «Рома» прошла бельгийский «Гент» (1:0, 1:1).
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Источник — Football-Italia
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