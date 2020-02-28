Гарри Кейн восстанавливается от травмы с опережением графика

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сообщил о темпах восстановления ключевого игрока команды Гарри Кейна.
«Могу сказать, что Кейн восстанавливается с опережением графика. Есть надежда, что вместо одного-двух матчей, он сыграет в пяти.
Я не могу себе представить, когда именно, но есть хорошая возможность, что до конца сезона Кейн и Сон выйдут на поле», - сказал Моуриньо.
Напомним, Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Ранее сообщалось, что Кейн может не сыграть в этом сезоне.
Источник — BBC
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