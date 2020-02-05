Моуриньо рассказал, когда Гарри Кейн вернется на поле

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о том, когда восстановится после травмы лучший бомбардир команды Гарри Кейн:

«Возвращение Кейна? В матче с «Лестером» (9 мая). Возможно, в этом матче мы ещё будем за что-то бороться: за место в топ-4, топ-5, топ-6. Возможно, он будет в состоянии помочь нам. Я надеюсь на это.

Да, я думаю, что это лучший из возможных сценариев на данный момент», - сказал Моуриньо.

Напомним, Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра и перенес операцию. Ранее сообщалось, что возвращение форварда ожидается в апреле.