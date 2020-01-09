Кейн вылетел до апреля

26-летний нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн получил разрыв мышцы задней поверхности бедра в поединке 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). Форварду предстоит операция.
Таким образом, Кейн должен восстановиться к апрелю.
В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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