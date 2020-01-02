Тоттенхэм на неопределенный срок потерял Гарри Кейна

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн на некоторое время останется без футбола из-за травмы.

Как сообщает Sky Sports, у английского форварда диагностировано повреждение подколенного сухожилия.

О сроках восстановления Кейна пока не сообщают. В ближайшее время футболист пройдет медобследование.

В этом сезоне на счету Кейна 17 голов и 2 ассиста в 25 матчах.