Тоттенхэм на неопределенный срок потерял Гарри Кейна

Лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн на некоторое время останется без футбола из-за травмы.
Как сообщает Sky Sports, у английского форварда диагностировано повреждение подколенного сухожилия.
О сроках восстановления Кейна пока не сообщают. В ближайшее время футболист пройдет медобследование.
В этом сезоне на счету Кейна 17 голов и 2 ассиста в 25 матчах.
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Источник — Sky Sports
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