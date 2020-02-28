Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сыграл в тренировочном матче, но пока не готов»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес сказал, что украинский вингер Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном спарринге, однако к официальным матчам еще не готов.
«Ярмоленко сыграл в тренировочном матче, постепенно он набирает форму и вскоре будет готов. Но пока он не готов вернуться на поле», - рассказал Мойес.
Ярмоленко из-за травмы не играет с середины декабря.
«Вест Хэм» находится в зоне вылета АПЛ.
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Источник — ФК Вест Хэм
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