Дэвид МОЙЕС: «Ярмоленко сыграл в тренировочном матче, но пока не готов»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес сказал, что украинский вингер Андрей Ярмоленко принял участие в тренировочном спарринге, однако к официальным матчам еще не готов.

«Ярмоленко сыграл в тренировочном матче, постепенно он набирает форму и вскоре будет готов. Но пока он не готов вернуться на поле», - рассказал Мойес.

Ярмоленко из-за травмы не играет с середины декабря.

«Вест Хэм» находится в зоне вылета АПЛ.