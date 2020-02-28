В субботу, 29 февраля, пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Десна» и «Мариуполь».
Игра состоится в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и судить ее будет Андрей Коваленко из Полтавы. Начало матча в 14:00.
«Десна» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч из Чернигова будет показан в прямом эфире на телеканале «УНІАН».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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