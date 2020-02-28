Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Десна - Мариуполь

В Чернигове состоится матч 20-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 28.02.2020 16:04
  • 301 просмотр
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Десна - Мариуполь
© ФК Мариуполь

В субботу, 29 февраля, пройдет матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Десна» и «Мариуполь».

Игра состоится в Чернигове на стадионе имени Ю.Гагарина и судить ее будет Андрей Коваленко из Полтавы. Начало матча в 14:00.

«Десна» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч из Чернигова будет показан в прямом эфире на телеканале «УНІАН».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Десна» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь. 

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Источник — Sport.ua

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