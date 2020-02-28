Де Брюйне – Игрок недели в Лиге чемпионов

Награда досталась лидеру «Манчестер Сити»

  • 28.02.2020 14:04
  • 623 просмотра
  • 1 комментарий
Де Брюйне – Игрок недели в Лиге чемпионов
© instagram.com/kevindebruyne

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В борьбе за награду бельгиец опередил вингера «Баварии» Сержа Гнабри, полузащитника «Барселоны» Серхи Бускетса и хавбека «Лиона» Уссема Ауара.

На счету Де Брюйне гол и ассист в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (победа «Сити» 2:1).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 28.02.2020 14:53
    0
    таки да. лучший. второй игрок в мире на сейчас вообще
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 28.02.2020 14:53
    0
    таки да. лучший. второй игрок в мире на сейчас вообще
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности