Де Брюйне – Игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В борьбе за награду бельгиец опередил вингера «Баварии» Сержа Гнабри, полузащитника «Барселоны» Серхи Бускетса и хавбека «Лиона» Уссема Ауара.
На счету Де Брюйне гол и ассист в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (победа «Сити» 2:1).
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Источник — УЕФА
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