Де Брюйне и Бускетс – среди претендентов на звание Игрока недели в ЛЧ

На этой неделе состоялась вторая половина первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА определила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Серж Гнабри (Бавария), Уссем Ауар (Лион) и Серхио Бускетс (Барселона).
Принять участие в голосовании за Игрока недели можно здесь.
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Источник — УЕФА
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