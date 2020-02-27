Де Брюйне и Бускетс – среди претендентов на звание Игрока недели в ЛЧ

УЕФА определил четырех претендентов на награду

  • 27.02.2020 17:42
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Де Брюйне и Бускетс – среди претендентов на звание Игрока недели в ЛЧ
© instagram.com/kevindebruyne

На этой неделе состоялась вторая половина первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. УЕФА определила четверку претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Серж Гнабри (Бавария), Уссем Ауар (Лион) и Серхио Бускетс (Барселона).

Принять участие в голосовании за Игрока недели можно здесь.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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