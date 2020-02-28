В субботу, 29-го февраля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Львов» будет принимать «Александрию».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 14:00.
«Львов» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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