В субботу, 29-го февраля, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором «Львов» будет принимать «Александрию».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр Анатолий Абдула даст стартовый свисток в 14:00.

«Львов» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия», за которой можно следить здесь.