Леонид СЛУЦКИЙ: «Почти все футболисты – подкаблучники»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему позволил женам и девушкам игроков присутствовать на сборах команды:

«Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.

На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке.

В Европе даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен».