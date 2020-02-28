Леонид СЛУЦКИЙ: «Почти все футболисты – подкаблучники»

Наставник «Рубина» - о влиянии жен и девушек на футболистов

  • 28.02.2020 13:13
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
Леонид СЛУЦКИЙ: «Почти все футболисты – подкаблучники»
© ФК Рубин. Леонид Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему позволил женам и девушкам игроков присутствовать на сборах команды:

«Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.

На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке.

В Европе даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен».

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Источник — Бизнес Online

(3 голоса)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 28.02.2020 13:41
    +2
    Леня, да лохи они, а не подкаблучники! Их доят, пока зарабатывают
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 28.02.2020 13:41
    +2
    Леня, да лохи они, а не подкаблучники! Их доят, пока зарабатывают
    Ссылка
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