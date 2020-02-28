Паулу ФОНСЕКА: «Еще один шаг к нашим целям»

46-летний главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы. В 1/16 финала турнира «Рома» одолела бельгийский «Гент» (1:0, 1:1).
«Еще один шаг к нашим целям. Вперед, Рома!», — написал Фонсека в Instagram.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28-го февраля, в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — Instagram
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