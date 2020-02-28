Португальские клубы установили исторический антирекорд в еврокубках

Все четыре португальские клуба не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Также ни одна из команд ранее не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
Таким образом, впервые после введения текущего формата турнира в сезоне 2003/04 ни одна из португальский команды не вошла в число 16 лучших команд как в Лиге Европы / Кубке УЕФА, так и в Лиге чемпионов.
Напомним, что вчера «Шахтер» выбил из Лиги Европы лиссабонскую «Бенфику».
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Источник — Gracenote Live
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