Португальские клубы установили исторический антирекорд в еврокубках

Португальцы впервые не будут представлены в 1/8 финала как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы

  • 28.02.2020 11:30
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Португальские клубы установили исторический антирекорд в еврокубках
© ФК Бенфика

Все четыре португальские клуба не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Также ни одна из команд ранее не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, впервые после введения текущего формата турнира в сезоне 2003/04 ни одна из португальский команды не вошла в число 16 лучших команд как в Лиге Европы / Кубке УЕФА, так и в Лиге чемпионов.

Напомним, что вчера «Шахтер» выбил из Лиги Европы лиссабонскую «Бенфику».

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Источник — Gracenote Live

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