Португальские клубы установили исторический антирекорд в еврокубках

Все четыре португальские клуба не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. Также ни одна из команд ранее не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, впервые после введения текущего формата турнира в сезоне 2003/04 ни одна из португальский команды не вошла в число 16 лучших команд как в Лиге Европы / Кубке УЕФА, так и в Лиге чемпионов.

Напомним, что вчера «Шахтер» выбил из Лиги Европы лиссабонскую «Бенфику».