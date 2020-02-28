Олег КУЗНЕЦОВ: «Все игроки Шахтера допускали много ошибок»

В первом тайме поединка с «Бенфикой» не было видно Марлоса и Патрика, считает специалист

  • 28.02.2020 10:59
  • 1268 просмотров
  • 0 комментариев
Олег КУЗНЕЦОВ: «Все игроки Шахтера допускали много ошибок»
© УАФ. Олег Кузнецов

Бывший игрок сборной Украины Олег Кузнецов поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3), которая позволила «горнякам» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

«Да, результат поединка в Лиссабоне закономерный, и я хочу поздравить «горняков». Но я говорю о том, что любая команда, выигравшая домашний матч со счетом 2:1, едет в гости с задачей обязательно продержаться и не пропустить в первые 15-20 минут. К тому же, «Бенфика» особо гостей не прессинговала. Любопытно, что быстро забитый в ворота Пятова мяч сыграл злую шутку с португальцами…

Кстати, заметно было, что психологическое состояние «Бенфики» не самое лучшее, поскольку в чемпионате Португалии дела у нее складываются не лучшим образом. Очевидно, «Бенфика» думает больше о том, чтобы стать чемпионом страны в текущем сезоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов, а не о Лиге Европы. «Шахтеру» все это нужно было учитывать.

У «Шахтера» тяжело даже кого-то выделить — и в хорошем смысле, и по числу промахов. Практически у всех «горняков» было много ошибок. Замечу только, что в первом тайме не было видно на поле Патрика и Марлоса. Сейчас, конечно, очень сказывается отсутствие у «Шахтера» официальных матчей. Команда еще не в оптимальном состоянии. В таком случае и голова хуже работает, и элементарные ошибки случаются», — заявил Кузнецов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности