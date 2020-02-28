Олег КУЗНЕЦОВ: «Все игроки Шахтера допускали много ошибок»

Бывший игрок сборной Украины Олег Кузнецов поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3), которая позволила «горнякам» выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

«Да, результат поединка в Лиссабоне закономерный, и я хочу поздравить «горняков». Но я говорю о том, что любая команда, выигравшая домашний матч со счетом 2:1, едет в гости с задачей обязательно продержаться и не пропустить в первые 15-20 минут. К тому же, «Бенфика» особо гостей не прессинговала. Любопытно, что быстро забитый в ворота Пятова мяч сыграл злую шутку с португальцами…

Кстати, заметно было, что психологическое состояние «Бенфики» не самое лучшее, поскольку в чемпионате Португалии дела у нее складываются не лучшим образом. Очевидно, «Бенфика» думает больше о том, чтобы стать чемпионом страны в текущем сезоне и квалифицироваться в Лигу чемпионов, а не о Лиге Европы. «Шахтеру» все это нужно было учитывать.

У «Шахтера» тяжело даже кого-то выделить — и в хорошем смысле, и по числу промахов. Практически у всех «горняков» было много ошибок. Замечу только, что в первом тайме не было видно на поле Патрика и Марлоса. Сейчас, конечно, очень сказывается отсутствие у «Шахтера» официальных матчей. Команда еще не в оптимальном состоянии. В таком случае и голова хуже работает, и элементарные ошибки случаются», — заявил Кузнецов.