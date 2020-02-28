Олег КУЗНЕЦОВ: «У Шахтера было много брака и отсутствовала скорость»

Бывший футболист сборной Украины Олег Кузнецов поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «горнякам» выйти в следующий раунд соревнований после домашней победы со счетом 2:1.

«Сумасшедшая игра! Ее можно разделить на два отрезка – до 50-й минуты и после. Первый отрезок был провальным для «Шахтера», который до того, как счет стал 1:3 действовал неубедительно.

Если бы «Шахтер» не выровнял положение (имею в виду не только гол Степаненко, но и автогол Диаша), и не прошел бы дальше, к Каштру и его тренерскому штабу, думаю, было бы много вопросов. Почему поздно начали подготовку, почему так мало готовились на сборе — всего 18 дней, и так далее…

У «горняков» было колоссальное количество брака — индивидуального и командного, много передач поперек поля, отсутствовала командная скорость, принималось много не совсем понятных решений. Помог «Шахтеру» «стандарт», который классно завершил Степаненко. После этого выяснилось, что «оранжево-черные» готовы функционально, готовы к борьбе (и бразильцы в том числе). Урок из этого можно и нужно сделать только один – нельзя судьбу еврокубковых матчей решать за счет таких усилий. В Европе это не проходит – там необходимо включаться с первых минут!», — считает Кузнецов.