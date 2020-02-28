Олег КУЗНЕЦОВ: «У Шахтера было много брака и отсутствовала скорость»

Специалист подвел итоги ответного поединка «горняков» с «Бенфикой» в 1/16 финала ЛЕ (3:3)

  • 28.02.2020 08:31
  • 881 просмотр
  • 3 комментария
Олег КУЗНЕЦОВ: «У Шахтера было много брака и отсутствовала скорость»
© УАФ. Олег Кузнецов

Бывший футболист сборной Украины Олег Кузнецов поделился впечатлениями о выездной ничьей «Шахтера» с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Этот результат позволил «горнякам» выйти в следующий раунд соревнований после домашней победы со счетом 2:1.

«Сумасшедшая игра! Ее можно разделить на два отрезка – до 50-й минуты и после. Первый отрезок был провальным для «Шахтера», который до того, как счет стал 1:3 действовал неубедительно.

Если бы «Шахтер» не выровнял положение (имею в виду не только гол Степаненко, но и автогол Диаша), и не прошел бы дальше, к Каштру и его тренерскому штабу, думаю, было бы много вопросов. Почему поздно начали подготовку, почему так мало готовились на сборе — всего 18 дней, и так далее…

У «горняков» было колоссальное количество брака — индивидуального и командного, много передач поперек поля, отсутствовала командная скорость, принималось много не совсем понятных решений. Помог «Шахтеру» «стандарт», который классно завершил Степаненко. После этого выяснилось, что «оранжево-черные» готовы функционально, готовы к борьбе (и бразильцы в том числе). Урок из этого можно и нужно сделать только один – нельзя судьбу еврокубковых матчей решать за счет таких усилий. В Европе это не проходит – там необходимо включаться с первых минут!», — считает Кузнецов.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 28.02.2020 09:04
    0
    Еще его дочь известная актриса - Екатерина Кузнецова. Только что узнал)
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    andeka1968
      andeka1968, 28.02.2020 08:54
    +1
    u6464u, 28.02.2020 08:43
    Олежа ,добейся как тренер хотя бы такой игры потом что то можешь советывать.
    Олег не может советовать? Он сильнейший центральный защитник Украины за последние 40 лет, и был одним из лучших в мире на своей позиции, многого добился в футболе и заслужил того. чтобы к его мнению прислушивались, хотя и не добился успехов как тренер.
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    u6464u
    online
      u6464u, 28.02.2020 08:43
    +1
    Олежа ,добейся как тренер хотя бы такой игры потом что то можешь советывать.
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    andeka1968
      andeka1968, 28.02.2020 08:54
    +1
    u6464u, 28.02.2020 08:43
    Олежа ,добейся как тренер хотя бы такой игры потом что то можешь советывать.
    Олег не может советовать? Он сильнейший центральный защитник Украины за последние 40 лет, и был одним из лучших в мире на своей позиции, многого добился в футболе и заслужил того. чтобы к его мнению прислушивались, хотя и не добился успехов как тренер.
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    u6464u
    online
      u6464u, 28.02.2020 08:43
    +1
    Олежа ,добейся как тренер хотя бы такой игры потом что то можешь советывать.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 28.02.2020 09:04
    0
    Еще его дочь известная актриса - Екатерина Кузнецова. Только что узнал)
    Ссылка
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