Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер пропустил нелепые голы»

Специалист поделился впечатлениями от выездного поединка «горняков» с «Бенфикой» в ЛЕ (3:3)

  • 28.02.2020 07:33
  • 2611 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер пропустил нелепые голы»
© ТК Футбол. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги ответного матча «горняков» в 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» (3:3). Поединок позволил «Шахтеру» выйти в следующий раунд турнира после домашней победы со счетом 2:1.

«Есть за что покритиковать, но главное, что в пятницу мы узнаем соперника в 1/8 финала. В первой игре «Шахтер» полностью переиграл «Бенфику» и трижды сумел забить на выезде, пропустив нелепые голы в свои ворота. Радует, что команда сразу бежала отыгрываться, пропустив гол. Нужно отдать должное исполнительскому мастерству игроков «Бенфики», — отметил Воробей.

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Источник — ТК Футбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 28.02.2020 07:55
    +2
    Тренер убрал Коваленко и на его место передвинул Патрика, а на место Патрика поставил Маркуса. Это разбалансировало среднюю линию команды и португальцы легко захватили центр поля, накаты шли на ворота Шахтера один за другим. Отмечаеся слабая игра со стороны Марлоса и слабая физическая форма и отсутствие игровой практики у Додо. Шахтер оказался в критическом положении и только повезло что 1 тайм закончился с таким счетом. Разумнее было Патрика оставить на своем месте а вместо Коваленко использовать Маркуса. После замены Марлоса на Тете ситуация исправилась и игра выровнялась и была с небольшим преимуществом Шахтера. После Выхода 3 центрального защитника все голевые моменты у ворот Шахтера прекратились. Отмечается слабая игра Матвиенко и Кривцова. Именно по центру и приходили голевые моменты в 1 тайме.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 28.02.2020 07:55
    +2
    Тренер убрал Коваленко и на его место передвинул Патрика, а на место Патрика поставил Маркуса. Это разбалансировало среднюю линию команды и португальцы легко захватили центр поля, накаты шли на ворота Шахтера один за другим. Отмечаеся слабая игра со стороны Марлоса и слабая физическая форма и отсутствие игровой практики у Додо. Шахтер оказался в критическом положении и только повезло что 1 тайм закончился с таким счетом. Разумнее было Патрика оставить на своем месте а вместо Коваленко использовать Маркуса. После замены Марлоса на Тете ситуация исправилась и игра выровнялась и была с небольшим преимуществом Шахтера. После Выхода 3 центрального защитника все голевые моменты у ворот Шахтера прекратились. Отмечается слабая игра Матвиенко и Кривцова. Именно по центру и приходили голевые моменты в 1 тайме.
    Ссылка
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