Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер пропустил нелепые голы»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги ответного матча «горняков» в 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики» (3:3). Поединок позволил «Шахтеру» выйти в следующий раунд турнира после домашней победы со счетом 2:1.

«Есть за что покритиковать, но главное, что в пятницу мы узнаем соперника в 1/8 финала. В первой игре «Шахтер» полностью переиграл «Бенфику» и трижды сумел забить на выезде, пропустив нелепые голы в свои ворота. Радует, что команда сразу бежала отыгрываться, пропустив гол. Нужно отдать должное исполнительскому мастерству игроков «Бенфики», — отметил Воробей.