Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Не знал, доживу ли до следующего гола Фреда»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отметился дублем в Лиге Европы

  • 28.02.2020 05:43
  • 409 просмотров
  • 1 комментарий
Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Не знал, доживу ли до следующего гола Фреда»
© NewsGrove.uk

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об уверенной победе команды над «Брюгге» (5:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Дублем в матче отметился экс-игрок «Шахтера» Фред.

«Я очень рад за каждого. Многие из игроков, вышедших сегодня на поле, прибавили. Но что касается Фреда, я не был уверен, что доживу до его следующего гола. У него было так много попыток!

Один гол с правой, другой с левой. Конечно, мы постоянно шутили над этим. Но сейчас он забил, и мы очень рады за него», - сказал Сульшер.

Отметим, что Фред не забивал за «Ман Юнайтед» с сентября 2018 года.

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Источник — Manchester Evening News

(1 голос)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 28.02.2020 05:52
    +1
    хахаха))
    Ссылка
    lizerginnn
    online
    lizerginnn, 28.02.2020 05:52
    +1
    хахаха))
    Ссылка
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