Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Не знал, доживу ли до следующего гола Фреда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об уверенной победе команды над «Брюгге» (5:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Дублем в матче отметился экс-игрок «Шахтера» Фред.

«Я очень рад за каждого. Многие из игроков, вышедших сегодня на поле, прибавили. Но что касается Фреда, я не был уверен, что доживу до его следующего гола. У него было так много попыток!

Один гол с правой, другой с левой. Конечно, мы постоянно шутили над этим. Но сейчас он забил, и мы очень рады за него», - сказал Сульшер.

Отметим, что Фред не забивал за «Ман Юнайтед» с сентября 2018 года.