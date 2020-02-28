ОБАМЕЯНГ: «очень разочаровывающий исход матча с Олимпиакосом»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал поражение команды от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По итогам двух матчей лондонский клуб покинул турнир.

«Очень, очень разочаровывающий исход. Что я могу сказать? Это очень, очень тяжело. Снова была тяжёлая игра. Гол на последних минутах – несчастье для нас.

Я даже не знаю, как я упустил этот шанс в концовке. Чувствую себя очень, очень плохо. Гол мог случиться, но я не знаю, как я упустил эту возможность. Я устал, у меня были судороги, но это не может быть оправданием.

Нам было тяжело взломать «Олимпиакос», потому что они очень глубоко оборонялись. Было трудно найти решения в финальной трети поля. Это была очень тяжёлая игра, в которой было сложно найти свободное пространство», - сказал Обамеянг.

Также в 1/8 Лиги Европы вышли «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и другие.