Защитник Бенфики: «Мы не справились с давлением Шахтера»

Алехандро Гримальдо прокомментировал ничью с «Шахтером»

  • 28.02.2020 03:55
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Защитник Бенфики: «Мы не справились с давлением Шахтера»
© Sky Sports. Алехандро Гримальдо

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо высказался о вылете команды из Лиги Европы. В ответном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и по сумме двух матчей (5:4) вышел в следующую стадию турнира.

«Я думаю, что это был хороший матч, но в итоге мы не справились с давлением «Шахтера». Мы разочарованы итоговым результатом. Теперь нужно подумать о чемпионате и финале кубка. Когда мы выигрывали 3:1, мы контролировали ситуацию и хорошо играли, но когда они забили второй гол, то мы стали нервничать.

Проблемы в обороне? Мы пропустили меньше всего голов в чемпионате Португалии. У нас есть проблемы с защитой, но мы наиболее успешная команда в Примейре. Конечно, если мы пропускаем много голов, мы должны попытаться это исправить, но я считаю, что «Бенфика» проводит хороший сезон», - сказал Гримальдо. 

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Источник — Footboom

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