Арсенал
1:2
Олимпиакос Пирей
27.02.2020, FT

АРТЕТА о поражении Олимпиакосу: «Мы перепробовали все. Жесткий результат»

«Арсенал» уступил грекам дома и покинул Лигу Европы

  • 28.02.2020 02:48
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АРТЕТА о поражении Олимпиакосу: «Мы перепробовали все. Жесткий результат»
© ФК Арсенал Лондон. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. По итогам двух матчей лондонский клуб покинул турнир.

«Это очень больно. У нас были большие планы на этот турнир. Он был очень важен для нас. С эмоциональной точки зрения нам было очень тяжело.

Мы старались, старались, старались и перепробовали на них всё. Соперник оборонялся очень глубоко. Но нам всё равно удалось забить, и мы проходили дальше, но пропустили гол после позднего углового.

Это очень тяжело, когда тебе приходится атаковать команду, которая обороняется 10 игроками. Я чувствовал, что мы создали достаточно моментов для комфортной победы. Этого не произошло, и последние пять минут мы должны были провести намного лучше.

Я не думаю, что игроки были слишком самодовольны. Они знали, что игра будет трудной. Это жестокий результат и огромное разочарование, но в то же время я горжусь своими игроками. Это был бы невероятный эмоциональный подъём, если бы нам удалось пройти дальше. Команда может рассчитывать на мою поддержку, учитывая то, как они играли сегодня, но всё же это болезненный исход», - сказал Артета.

Также в 1/8 Лиги Европы вышли «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и другие.

 

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Источник — BBC

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