«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» (1:2) в ответном матче 1/16 Лиги Европы и покинул турнир.
Смотрите видео голов и лучшие моменты матча:
Лучшие моменты матча Арсенал - Олимпиакос Пирей
|119'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
|113'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер- Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Пап Абу Сиссе (Олимпиакос Пирей).
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Источник — Футбол 1/2/3
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