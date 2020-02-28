Бруну ЛАЖЕ: «После 3:1 расслабились, дали Шахтеру шанс и вылетели из ЛЕ»

Наставник «Бенфики» разочарован ничейным результатом

  • 28.02.2020 01:37
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Бруну ЛАЖЕ: «После 3:1 расслабились, дали Шахтеру шанс и вылетели из ЛЕ»
© ФК Шахтер Донецк. Бруну Лаже

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Ответный матч с «Шахтером» закончился вничью 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала.

«Наша цель была выиграть, я думаю, что мы хорошо играли до счета 3:1, как и планировали, но потом должны были больше контролировать игру. Мы забили много голов, имели шансы, особенно в первом тайме. Но во втором тайме, несмотря на сильное нападение, ошибались в защите. После 3:1 мы не смогли собраться, чувствую, мы немного расслабились и пропустили еще один гол.

Дали «Шахтеру» шанс на ничью и вылетели из турнира. Мы стремились добиться хорошего результата, но не смогли. Мы не смогли достаточно давить, после счета 3:2 не смогли контролировать игру, спешили и не смогли получить результат. «Шахтер» чувствовал себя комфортно. Мы могли достичь большего и тогда были бы счастливее. Но этого не произошло.

В первом тайме играли хорошо, у нас были амбиции. Но в итоге есть, что есть», - сказал Лаже.

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Источник — UA-Football

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