Луиш КАШТРУ: «Шахтера в первом тайме на поле не было, далее исправились»

Наставник дал комментарий после матча Лиги Европы

  • 28.02.2020 00:41
  • 1619 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтера в первом тайме на поле не было, далее исправились»
© twitter.com/fcshakhtar

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

После игры комментарий в эфире телеканала Футбол 1 дал наставник Луиш Каштру.

«Я буду помнить не этот матч, но это противостояние, эти четыре тайма. Мы проиграли первый тайм в Лиссабоне, но были лучше во втором. В целом, с учетом двух матчей, мы были лучше. Хотя первый тайм сегодня действительно был ужасным. Но во второй половине исправились».

«Я был злой в перерыве? Все нормально. Я эмоциональный человек, мне не нравилось, что я видел на поле. «Шахтера» в первом тайме не было, и мне нужно было выступить вперед в такой ситуации. Я разочарован первым таймом, но очень доволен вторым».

«Обе команды обожают атаковать, но не любят обороняться. И результат мог быть еще больше, счет мог быть больше», - считает Каштру.

Жеребьевка состоится в пятницу.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:22
    0
    pe_p, 28.02.2020 01:01
    Скептично ставився до Каштру, коли його призначили...
    Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
    Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
    Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
    З перемогою
    Звернули увагу які здорові плечі у Додо, з під них ледве видно його малу голову. Таке якби під футболкою в нього наплічники як у регбі-гравців.
    Ссылка
    Никита Авердин
    online
      Никита Авердин, 28.02.2020 01:07
    +1
    Всегда хорошо, когда тренер своими эмоциями может разбудить команду, а не сидеть как под мухой, "все норм-норм-норм, щас отыграемся"
    Ссылка
    pe_p
      pe_p, 28.02.2020 01:01
    +4
    Скептично ставився до Каштру, коли його призначили...
    Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
    Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
    Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
    З перемогою
    Ссылка
    pe_p
      pe_p, 28.02.2020 01:01
    +4
    Скептично ставився до Каштру, коли його призначили...
    Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
    Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
    Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
    З перемогою
    Ссылка
    Никита Авердин
    online
      Никита Авердин, 28.02.2020 01:07
    +1
    Всегда хорошо, когда тренер своими эмоциями может разбудить команду, а не сидеть как под мухой, "все норм-норм-норм, щас отыграемся"
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:22
    0
    pe_p, 28.02.2020 01:01
    Скептично ставився до Каштру, коли його призначили...
    Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
    Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
    Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
    З перемогою
    Звернули увагу які здорові плечі у Додо, з під них ледве видно його малу голову. Таке якби під футболкою в нього наплічники як у регбі-гравців.
    Ссылка
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