Луиш КАШТРУ: «Шахтера в первом тайме на поле не было, далее исправились»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

После игры комментарий в эфире телеканала Футбол 1 дал наставник Луиш Каштру.

«Я буду помнить не этот матч, но это противостояние, эти четыре тайма. Мы проиграли первый тайм в Лиссабоне, но были лучше во втором. В целом, с учетом двух матчей, мы были лучше. Хотя первый тайм сегодня действительно был ужасным. Но во второй половине исправились».

«Я был злой в перерыве? Все нормально. Я эмоциональный человек, мне не нравилось, что я видел на поле. «Шахтера» в первом тайме не было, и мне нужно было выступить вперед в такой ситуации. Я разочарован первым таймом, но очень доволен вторым».

«Обе команды обожают атаковать, но не любят обороняться. И результат мог быть еще больше, счет мог быть больше», - считает Каштру.

Жеребьевка состоится в пятницу.