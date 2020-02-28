Луиш КАШТРУ: «Шахтера в первом тайме на поле не было, далее исправились»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.
После игры комментарий в эфире телеканала Футбол 1 дал наставник Луиш Каштру.
«Я буду помнить не этот матч, но это противостояние, эти четыре тайма. Мы проиграли первый тайм в Лиссабоне, но были лучше во втором. В целом, с учетом двух матчей, мы были лучше. Хотя первый тайм сегодня действительно был ужасным. Но во второй половине исправились».
«Я был злой в перерыве? Все нормально. Я эмоциональный человек, мне не нравилось, что я видел на поле. «Шахтера» в первом тайме не было, и мне нужно было выступить вперед в такой ситуации. Я разочарован первым таймом, но очень доволен вторым».
«Обе команды обожают атаковать, но не любят обороняться. И результат мог быть еще больше, счет мог быть больше», - считает Каштру.
Жеребьевка состоится в пятницу.
Источник — Sport.ua
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Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
З перемогою
Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
З перемогою
Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
З перемогою
Но тепер розумію, що Шахтар не тільки вміє шукати топових футболістів, але і тренерів.
Він получив після Фонсеки обезкровлений Шахтар, багато основних гравців пішли, але він зміг розкрити гравців, дав їм шанс і вони його використали... особливо стосується Патріка, думав, що він ніякий, і не розумів для чого його так довго тримають, тепер розумів, виглядає не гірше Фреда
Ну і Додо хочу відмітити, хоть в захисті він поки сирий, но в атаці дуже корисний, манера гри нагадує Дані Алвеса чимось.
З перемогою
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