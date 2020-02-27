Василий ПРИЙМА: «Мечтал играть в футболке Карпат»

В четверг «Карпаты» объявили о подписании контракта с защитником Василием Приймой, который перебрался в новую команду на правах свободного агента.

Сам Прийма доволен, что сыграет именно за львовскую команду.

«Я родился на Львовщине, но ни разу не выступал за львовские клубы. Когда был маленький, всегда мечтал и представлял себя в карпатовской футболке. Но в 11-летнем возрасте уехал в Киев в ДЮСШ-15, а оттуда уже попал в донецкий «Металлург». Теперь моя детская мечта осуществилась - я стал частью семьи «Карпат».

«Хочется поскорее помочь команде. Сборы я не проходил, но не беда - настойчиво набираю форму и вскоре выйду на свой лучший уровень. С каждым днем ​​в плане физической подготовки чувствую себя лучше. В конце концов, только тяжелым и упорным трудом над собой можно достичь оптимальных кондиций».

«До перехода в «Карпаты» лично знал Владимира Танчика и Антона Каниболоцкого. Со многими встречались на футбольном поле. Коллектив у нас прекрасный, все ребята с юмором, поэтому в плане адаптации никаких проблем не возникнет», - считает Прийма.