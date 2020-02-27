По. Марченко не сумел пробиться в четвертьфинал

Сегодня Илья Марченко в 1/8 финала челленджера во французском По в трех сетах проиграл россиянину Теймуразу Габашвили. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.
1/8 финала
Теймураз Габашвили (Россия) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 5:7, 7:5
Марченко стал уже второй украинской жертвой Габашвили на турнире в По. Ранее он выбил из борьбы Сергея Стаховского.
Сам Марченко во втором раунде обыграл аргентинца Марко Трунгельити.
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Источник — Sport.ua
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