По. Марченко не сумел пробиться в четвертьфинал

Сегодня Илья Марченко в 1/8 финала челленджера во французском По в трех сетах проиграл россиянину Теймуразу Габашвили. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.

1/8 финала

Теймураз Габашвили (Россия) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 5:7, 7:5

Марченко стал уже второй украинской жертвой Габашвили на турнире в По. Ранее он выбил из борьбы Сергея Стаховского.

Сам Марченко во втором раунде обыграл аргентинца Марко Трунгельити.