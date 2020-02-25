Стаховский уступил на челленджере во Франции

Первая ракетка Украины Сегрей Стаховский проиграл во втором раунде хардового челленджера во французском По.
Украинец уступил россиянину Теймуразу Габашвили (6:7, 2:6).
Отметим, что Стаховский также заявился на турнир в парном разряде, где сыграет в паре с французом Эллиотом Беншери.
Напомним, что Стаховский вошел в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса с Китайским Тайбэем.
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Источник — Sport.ua
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