Илья Марченко во Франции пробился в 1/8 финала

Украинский теннисист продолжает выступления в По

  • 26.02.2020 16:31
  • 414 просмотров
  • 2 комментария
Илья Марченко во Франции пробился в 1/8 финала
© Open Pau Pyrénées

На хардовом турнире во французском По украинский теннисист Илья Марченко сумел пробиться в 1/8 финала.

Сегодня спортсмен в трех сетах одолел аргентинца Марко Трунджеллити в трех сетах - 2:6, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 45 минут.

В 1/8 финала Марченко сыграет против россиянина Теймураза Габашвили (АТР 277).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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