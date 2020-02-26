Илья Марченко во Франции пробился в 1/8 финала

На хардовом турнире во французском По украинский теннисист Илья Марченко сумел пробиться в 1/8 финала.
Сегодня спортсмен в трех сетах одолел аргентинца Марко Трунджеллити в трех сетах - 2:6, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 45 минут.
В 1/8 финала Марченко сыграет против россиянина Теймураза Габашвили (АТР 277).
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Источник — Sport.ua
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