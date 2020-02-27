Пеп ГВАРДИОЛА: «После четырех промахов мы сумели забить пенальти!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Наставник отметил, что доволен победой, но все будет решаться во втором поединке. По словам Пепа, в сложной ситуации с давлением на клуб футболисты хотят победить в главном еврокубковом турнире.
Смотрите видео послематчевой пресс-конференции от Sport.ua.
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Источник — Sport.ua
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