Пеп ГВАРДИОЛА: «После четырех промахов мы сумели забить пенальти!»

Видео Sport.ua: коуч «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Реалом»

  • 27.02.2020 10:31
  • 1903 просмотра
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «После четырех промахов мы сумели забить пенальти!»
© YouTube. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» (2:1) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наставник отметил, что доволен победой, но все будет решаться во втором поединке. По словам Пепа, в сложной ситуации с давлением на клуб футболисты хотят победить в главном еврокубковом турнире.

Смотрите видео послематчевой пресс-конференции от Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.02.2020 10:59
    +2
    Дали пробить настоящему лидеру МС, де Брюйне, и он забил. Вся атака строится через него. В этом матче он отдал такой великолепный пас на Жезуса - спиной к воротам, в окружении 3 игроков, развернулся и послал мяч по дуге не раздумывая, Жезусу прямо на голову! Гений! А еще вывел один на один Стерлинга шикарным пасом, и - минус Рамос на следующий матч. Де Брюйне давно должен быть капитаном МанСити.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.02.2020 10:59
    +2
    Дали пробить настоящему лидеру МС, де Брюйне, и он забил. Вся атака строится через него. В этом матче он отдал такой великолепный пас на Жезуса - спиной к воротам, в окружении 3 игроков, развернулся и послал мяч по дуге не раздумывая, Жезусу прямо на голову! Гений! А еще вывел один на один Стерлинга шикарным пасом, и - минус Рамос на следующий матч. Де Брюйне давно должен быть капитаном МанСити.
    Ссылка
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