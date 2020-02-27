В пятницу, 28-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», арбитр Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 19:00.

«Днепр-1» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Днепре можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».