Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Иногда нужно пережить бурю»

28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал выездную победу над мадридским «Реалом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Для первого матча — это очень хороший результат. Первые 15 минут нам было тяжело, но иногда нужно пережить эту бурю. Первый тайм был достаточно равным, а второй мы начали просто отлично. Но в очень неудачный момент для нас мы пропустили. К счастью, мы блестяще отреагировали — сначала прекрасный гол от Габи, затем я забил очень важный мяч с пенальти.

На протяжении всех этих четырех лет с Пепом иногда происходят сюрпризы, и даже игроки не всегда знают до начала матча, что они должны делать», — отметил де Брюйне.

Де Брюйне реализовал пенальти на 83-й минуте встречи, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.