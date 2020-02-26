Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру в 32 года

Спортсменка решила закончить профессиональные выступления

  • 26.02.2020 15:34
  • 3249 просмотров
  • 7 комментариев
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру в 32 года
© mirror.co.uk/sport

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Бывшая первая ракетка мира и 5-кратная победительница турниров Большого Шлема в последнее время испытывала серьезные проблемы с плечом и опустилась на 373-е место в рейтинге WTA.

«Я хочу попрощаться с теннисом, хотя это очень сложно, если ты посвятил этому 28 лет жизни», - заявила Шарапова.

Шарапова вернулась в теннис после годичной дисквалификации, которая была наложена в 2016 году за употребление допинга.

Всего спортсменка выиграла 36 одиночных турниров, в том числе Уимблдон, US Open, Australian Open, French Open, а также серебро Олимпиады-2012.

Была 1-м номером рейтинга в течение 21-й недели.

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Источник — The Guardian

(10 голосов)

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Комментарии
    vovaglushkov
    online
    vovaglushkov, 26.02.2020 17:03
    0
    Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюх и кидал. Здесь девки сами хотят я уже не первую снимаю здесь ----- http://links.net-bit.ru/Ar4wi
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    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 17:02
    0
    Да кричит знатно,Верещагин уходи с баркаса
    Ссылка
    Elaiz
    online
    Elaiz, 26.02.2020 16:57
    +1
    DKTheBest2, 26.02.2020 16:49
    Ну вот и ответ о мельдонии. Перестав принимать допинг Шарапова так и не смогла вернуться на свой уровень. И не надо искать оправданий. Многие теннисиситки уходят в декретный отпуск и возвращаются на прежний уровень.
    Ей после дисквы уже за 30 было и хроническая проблема с плечом, причем здесь мельдоний, после перерыва всем тяжело, Азаренко, Серена после паузы тоже не показывают свой теннис,
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.02.2020 16:55
    0
    Она конфетная магнатша Sugarpova.
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2261966.html
    В общем, вне спорта легко найдет себя.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.02.2020 16:49
    +1
    Ну вот и ответ о мельдонии. Перестав принимать допинг Шарапова так и не смогла вернуться на свой уровень. И не надо искать оправданий. Многие теннисиситки уходят в декретный отпуск и возвращаются на прежний уровень.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 26.02.2020 16:46
    0
    Al Zolo, 26.02.2020 16:42
    свой след оставила...... но больше всего вспоминаются крики Марии на корте
    а простор какой, можно только представить, как она кричит вне корта
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 26.02.2020 16:42
    +2
    свой след оставила...... но больше всего вспоминаются крики Марии на корте
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 26.02.2020 16:42
    +2
    свой след оставила...... но больше всего вспоминаются крики Марии на корте
    Ссылка
    Elaiz
    online
    Elaiz, 26.02.2020 16:57
    +1
    DKTheBest2, 26.02.2020 16:49
    Ну вот и ответ о мельдонии. Перестав принимать допинг Шарапова так и не смогла вернуться на свой уровень. И не надо искать оправданий. Многие теннисиситки уходят в декретный отпуск и возвращаются на прежний уровень.
    Ей после дисквы уже за 30 было и хроническая проблема с плечом, причем здесь мельдоний, после перерыва всем тяжело, Азаренко, Серена после паузы тоже не показывают свой теннис,
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 26.02.2020 16:49
    +1
    Ну вот и ответ о мельдонии. Перестав принимать допинг Шарапова так и не смогла вернуться на свой уровень. И не надо искать оправданий. Многие теннисиситки уходят в декретный отпуск и возвращаются на прежний уровень.
    Ссылка
    vovaglushkov
    online
    vovaglushkov, 26.02.2020 17:03
    0
    Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюх и кидал. Здесь девки сами хотят я уже не первую снимаю здесь ----- http://links.net-bit.ru/Ar4wi
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
    Александр Бондарь, 26.02.2020 17:02
    0
    Да кричит знатно,Верещагин уходи с баркаса
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 26.02.2020 16:55
    0
    Она конфетная магнатша Sugarpova.
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2261966.html
    В общем, вне спорта легко найдет себя.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 26.02.2020 16:46
    0
    Al Zolo, 26.02.2020 16:42
    свой след оставила...... но больше всего вспоминаются крики Марии на корте
    а простор какой, можно только представить, как она кричит вне корта
    Ссылка
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