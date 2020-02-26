Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру в 32 года

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.
Бывшая первая ракетка мира и 5-кратная победительница турниров Большого Шлема в последнее время испытывала серьезные проблемы с плечом и опустилась на 373-е место в рейтинге WTA.
«Я хочу попрощаться с теннисом, хотя это очень сложно, если ты посвятил этому 28 лет жизни», - заявила Шарапова.
Шарапова вернулась в теннис после годичной дисквалификации, которая была наложена в 2016 году за употребление допинга.
Всего спортсменка выиграла 36 одиночных турниров, в том числе Уимблдон, US Open, Australian Open, French Open, а также серебро Олимпиады-2012.
Была 1-м номером рейтинга в течение 21-й недели.
Источник — The Guardian
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2261966.html
В общем, вне спорта легко найдет себя.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2261966.html
В общем, вне спорта легко найдет себя.
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