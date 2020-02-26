Ман Юнайтед хочет согласовать трансфер Грилиша до конца февраля

«Красные дьяволы» намерены избежать повышения стоимости хавбека «Астон Виллы»

  • 26.02.2020 13:40
  • 387 просмотров
  • 0 комментариев
Ман Юнайтед хочет согласовать трансфер Грилиша до конца февраля
© bbc.сom. Джек Грилиш

«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер 24-летнего хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша до чемпионата Европы 2020 года.

По данным источника, такое желание клуба вызвано тем, чтобы избежать повышения трансферной стоимости игрока в случае его вызова в сборную Англии.

Отметим, что в этом сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал шесть ассистов. Контракт Грилиша с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года, а его сумма отступных составляет 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят купить Матюиди.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности