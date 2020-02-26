Ман Юнайтед хочет согласовать трансфер Грилиша до конца февраля

«Манчестер Юнайтед» хочет согласовать трансфер 24-летнего хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша до чемпионата Европы 2020 года.

По данным источника, такое желание клуба вызвано тем, чтобы избежать повышения трансферной стоимости игрока в случае его вызова в сборную Англии.

Отметим, что в этом сезоне английской Премьер-лиги Грилиш провел 25 матчей, в которых забил семь мячей и сделал шесть ассистов. Контракт Грилиша с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года, а его сумма отступных составляет 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят купить Матюиди.