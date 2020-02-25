Манчестер Юнайтед и Арсенал хотят купить Матюиди

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди летом может перебраться в Англию.
Как сообщает итальянская пресса, игрока сборной Франции хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Отметим, что Матюиди играет за «Ювентус» с 2017 года. В этом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых сделал две голевые передачи.
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Источник — Calciomercato
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