Манчестер Юнайтед и Арсенал хотят купить Матюиди

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди летом может перебраться в Англию.

Как сообщает итальянская пресса, игрока сборной Франции хотят купить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Отметим, что Матюиди играет за «Ювентус» с 2017 года. В этом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее «Ювентус» продлил контракт с Матюиди.