Ювентус решил продлить контракт с Матюиди

Француз останется в туринском клубе

  • 24.02.2020 05:21
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Ювентус решил продлить контракт с Матюиди
© javanews.al. Блез Матюиди

32-летний хавбек итальянского «Ювентуса» и национальной сборной Франции Блез Матюиди сообщил, что и следующий сезон проведет в составе туринцев. 

«Я останусь, в мой контракт была включена опция о возможности продления соглашения, и клуб решил его активировать. Я очень рад выступать за команду еще один сезон. У меня никогда не было никаких сомнений, поскольку я чувствовал заинтересованность всех вовлеченных сторон», - сказал Матюиди.

Матюиди играет за «Ювентус» с лета 2017 года. В составе «Ювентуса» Блез дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне Матюиди провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых сделал две голевые передачи.

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Источник — Le Figaro

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