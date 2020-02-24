Ювентус решил продлить контракт с Матюиди

32-летний хавбек итальянского «Ювентуса» и национальной сборной Франции Блез Матюиди сообщил, что и следующий сезон проведет в составе туринцев.
«Я останусь, в мой контракт была включена опция о возможности продления соглашения, и клуб решил его активировать. Я очень рад выступать за команду еще один сезон. У меня никогда не было никаких сомнений, поскольку я чувствовал заинтересованность всех вовлеченных сторон», - сказал Матюиди.
Матюиди играет за «Ювентус» с лета 2017 года. В составе «Ювентуса» Блез дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне Матюиди провел 22 матча в чемпионате Италии, в которых сделал две голевые передачи.
Источник — Le Figaro
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