Челси на заметку. Ни одна команда не отыгрывала домашние 0:3 в еврокубках

Всего было 213 попыток

  • 26.02.2020 11:50
  • 1189 просмотров
  • 4 комментария
Челси на заметку. Ни одна команда не отыгрывала домашние 0:3 в еврокубках
© ФК Бавария Мюнхен

Мюнхенская «Бавария» практически обеспечила себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, после крупной победы на выезде в первом поединке против «Челси» (3:0).

Отметим, что за всю историю проведения еврокубковых матчей ни одна команда на становилась победителем двухматчевой дуэли, проиграв первую домашнюю встречу с таким счетом. Всего было 213 попыток.

Отметим, что ответная игра пройдет в Мюнхене 18 марта.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gracenote Live

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 26.02.2020 12:58
    0
    Semiramida, 26.02.2020 12:51
    Но был случай в еврокубках, когда немецкий "Вердер" проигрывал на своём поле после первого бельгийскому " тайма Андерлехту" 0:3 и выиграл в итоге 5:3! Пять мячей за один тайм!
    Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
    вот ты и спалился, любитель притворяться телками, повелитель статистики....)) иди журнал редактируй, а не баки тут забиваешь своими записками из блокнотов 30-летней давности....)
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 26.02.2020 12:52
    0
    Вердер дома проигрывал после первого тайма бельгийскому Андерлехту 0:3 и выиграл 5:3
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 26.02.2020 12:51
    0
    Но был случай в еврокубках, когда немецкий "Вердер" проигрывал на своём поле после первого бельгийскому " тайма Андерлехту" 0:3 и выиграл в итоге 5:3! Пять мячей за один тайм!
    Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 26.02.2020 12:24
    -1
    жаль, что этот изподдонный проект никак во вторую лигу не выгонят
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 26.02.2020 12:58
    0
    Semiramida, 26.02.2020 12:51
    Но был случай в еврокубках, когда немецкий "Вердер" проигрывал на своём поле после первого бельгийскому " тайма Андерлехту" 0:3 и выиграл в итоге 5:3! Пять мячей за один тайм!
    Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
    вот ты и спалился, любитель притворяться телками, повелитель статистики....)) иди журнал редактируй, а не баки тут забиваешь своими записками из блокнотов 30-летней давности....)
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 26.02.2020 12:52
    0
    Вердер дома проигрывал после первого тайма бельгийскому Андерлехту 0:3 и выиграл 5:3
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 26.02.2020 12:51
    0
    Но был случай в еврокубках, когда немецкий "Вердер" проигрывал на своём поле после первого бельгийскому " тайма Андерлехту" 0:3 и выиграл в итоге 5:3! Пять мячей за один тайм!
    Сборная Швеции как-то в отборе на Чемпионат мира проигрывала в гостях сборной Германии 0:4 к 60-й минуте и в итоге отыгралась 4:4 благодаря Ибрагимовичу!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности