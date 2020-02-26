Челси летом хочет купить Облака

«Челси» нацелен на вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Как сообщает El Chiringuito TV, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 30 млн евро, а также своего голкипера Кепу Аррисабалагу.
В этом сезоне Облак участвовал в 34 матчах, пропустив 25 голов.
Ранее сообщалось, что Кепа может вернуться в «Атлетик».
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Источник — El Chiringuito
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