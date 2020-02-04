Кепа может вернуться в Атлетик

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага этим летом может покинуть Лондон.

В последнем матче АПЛ с «Лестером» (2:2) Кепа остался на скамейке запасных.

Как сообщает Daily Mail, в летнее трансферное окно футболиста может подписать «Атлетик». Команда из Бильбао рассматривает возможность возвращения голкипера в клуб. Единственным препятствием является высокая зарплата Кепы в «Челси».

Аррисабалага перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» Бильбао за 80 млн евро, что делает его самым дорогим вратарем в истории.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже определился с кандидатурой на замену Кепе.