Челси хочет продать Кепу в конце сезона

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага летом может покинуть «Челси». В лондонском клубе недовольны его игрой и готовы от него избавиться.

«Челси» уже определился с кандидатурой на замену Кепе. Речь идет о голкипере «Бернли» Нике Поупе.

В нынешнем сезоне Кепа провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах, и лишь в 6 из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аррисабалага перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» Бильбао за 80 млн евро, что делает его самым дорогим вратарем в истории.

Вчера «Челси» в 24-м туре АПЛ дома сыграл вничью с «Арсеналом» - 2:2.