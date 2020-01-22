Челси хочет продать Кепу в конце сезона

В лондонском клубе недовольны своим вратарем Кепой Аррисабалагой

  • 22.01.2020 21:24
  • 973 просмотра
  • 2 комментария
Челси хочет продать Кепу в конце сезона
© ФК Челси. Кепа Аррисабалага

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага летом может покинуть «Челси». В лондонском клубе недовольны его игрой и готовы от него избавиться.

«Челси» уже определился с кандидатурой на замену Кепе. Речь идет о голкипере «Бернли» Нике Поупе.

В нынешнем сезоне Кепа провел за «Челси» 31 матч во всех турнирах, и лишь в 6 из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Аррисабалага перешел в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» Бильбао за 80 млн евро, что делает его самым дорогим вратарем в истории.

Вчера «Челси» в 24-м туре АПЛ дома сыграл вничью с «Арсеналом» - 2:2.

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Источник — Bleacher Report

(5 голосов)

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Комментарии
    Лукоморье Футбол
      Лукоморье Футбол, 22.01.2020 21:32
    0
    В Ювентус его
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
      Лукоморье Футбол, 22.01.2020 21:31
    0
    Звезду поймал. Ещё не факт что это невоспитанного мальчика кто то из тренеров захочет видеть. Челси по-любому попал на деньги.
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
      Лукоморье Футбол, 22.01.2020 21:32
    0
    В Ювентус его
    Ссылка
    Лукоморье Футбол
      Лукоморье Футбол, 22.01.2020 21:31
    0
    Звезду поймал. Ещё не факт что это невоспитанного мальчика кто то из тренеров захочет видеть. Челси по-любому попал на деньги.
    Ссылка
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