Экс-игрок Челси: «Бавария устроила тотальное избиение»

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал поражение его бывшей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Фрэнку Лэмпарду стоит забыть этот матч. Их просто деклассировали. Они уверенно защищались в первом тайме, но испытывали трудности с выходом из обороны, и вы чувствовали, что это грядёт. «Бавария» была на совершенно другом уровне.

Это было тотальное избиение «Челси». Мы можем сидеть здесь и разбирать их по косточкам, но «Бавария» была очень хороша. У Мануэля Нойера не было работы во втором тайме, и счёт 3:0 должен льстить «Челси».

Уровень «Челси» не соответствует мюнхенцам. Это была по-настоящему мучительная ночь для Фрэнка. Им придётся перегруппироваться и надеяться на быстрый гол в Мюнхене. Вижу ли я возможность камбэка? Не хочу быть чересчур негативным, но абсолютно нет», - сказал Саттон.

Ответный матч «Бавария» - «Челси» состоится 18 марта в Мюнхене.