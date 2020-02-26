Экс-игрок Челси: «Бавария устроила тотальное избиение»

Крис Саттон впечатлен победой мюнхенской команды

  • 26.02.2020 08:48
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-игрок Челси: «Бавария устроила тотальное избиение»
© SportsJOE.ie. Крис Саттон

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал поражение его бывшей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«Фрэнку Лэмпарду стоит забыть этот матч. Их просто деклассировали. Они уверенно защищались в первом тайме, но испытывали трудности с выходом из обороны, и вы чувствовали, что это грядёт. «Бавария» была на совершенно другом уровне.

Это было тотальное избиение «Челси». Мы можем сидеть здесь и разбирать их по косточкам, но «Бавария» была очень хороша. У Мануэля Нойера не было работы во втором тайме, и счёт 3:0 должен льстить «Челси».

Уровень «Челси» не соответствует мюнхенцам. Это была по-настоящему мучительная ночь для Фрэнка. Им придётся перегруппироваться и надеяться на быстрый гол в Мюнхене. Вижу ли я возможность камбэка? Не хочу быть чересчур негативным, но абсолютно нет», - сказал Саттон.

Ответный матч «Бавария» - «Челси» состоится 18 марта в Мюнхене.

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Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 26.02.2020 09:41
    0
    Нечего было издеваться над Динамо, это ответочка!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.02.2020 09:41
    0
    Нечего было издеваться над Динамо, это ответочка!
    Ссылка
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