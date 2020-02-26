ИНСИНЬЕ: «Я попросил у Месси футболку еще перед игрой. Это большая честь»

Форвард «Наполи» доволен, что заполучил футболку

  • 26.02.2020 08:23
  • 1422 просмотра
  • 1 комментарий
ИНСИНЬЕ: «Я попросил у Месси футболку еще перед игрой. Это большая честь»
© Twitter. Лоренцо Инсинье, Лео Месси

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о том, как после матча 1/8 финала Лиги чемпионов поменялся футболкой с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

Игра закончилась со счетом 1:1.

«Я попросил у Месси его футболку ещё перед игрой. Для меня большая честь иметь её.

Этот результат оставляет горькое послевкусие, потому что мы играли на равных, жертвовали собой. 

Бускетс и Видаль не помогут «Барсе» в ответке? У них есть и другие сильные игроки. Мы должны как следует сосредоточиться на этом матче, показать выдающуюся игру, больше рисковать и пройти в следующий раунд», - сказал Инсинье.

Второй матч «Барселона» - «Наполи» состоится 18 марта на «Камп-Ноу». 

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Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 26.02.2020 09:34
    +1
    Постирай и Толику Тимощуку продай.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 26.02.2020 09:34
    +1
    Постирай и Толику Тимощуку продай.
    Ссылка
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