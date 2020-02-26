ФОТО. Инсинье стал счастливчиком, который обменялся футболкой с Месси

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье после матча 1/8 финала Лиги чемпионов стал счастливчиком, который обменялся футболкой с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Инсинье рассказал, что переполнен эмоциями: «Мы могли выиграть, поэтому немного разочарованы. Особые эмоции от встречи с таким игроком, как Месси».
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Источник — УЕФА
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