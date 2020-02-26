Оливье ЖИРУ: «Пройти Баварию – практически невыполнимая миссия для нас»

Форвард «Челси» расстроен поражением в Лиге чемпионов

  • 26.02.2020 07:19
  • 1064 просмотра
  • 1 комментарий
Оливье ЖИРУ: «Пройти Баварию – практически невыполнимая миссия для нас»
© Sky Sports. Оливье Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3):

«Это был тяжёлый вечер. «Бавария» была слишком хороша сегодня. Мы должны смотреть правде в глаза. Нам удалось навязать им борьбу в первом тайме, шансы были у обеих команд. Но во втором они увеличили темп контратак и огорчили нас. Они были эффективными и забили два гола за три минуты. Психологически нам было очень трудно вернуться в игру.

«Бавария» заслужила победу в этом матче. Я не из тех, кто сдаётся, но, очевидно, будет очень тяжело. Нам нужно забить как минимум 3 мяча и не пропустить ни одного. Эта миссия будет практически невыполнима. Но, в любом случае, мы пойдём туда с настроем поразить их ворота, играть с большей свободой и меньшим давлением. Нам практически нечего терять», - сказал Жиру.

Ответный матч «Бавария» - «Челси» состоится 18 марта в Мюнхене.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Get French Football News

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.02.2020 07:36
    0
    Это было ясно еще до матча. Вам и так повезло тогда в Мюнхенском финале. Как что все нормально🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 26.02.2020 07:36
    0
    Это было ясно еще до матча. Вам и так повезло тогда в Мюнхенском финале. Как что все нормально🤣🤣🤣🤣
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности