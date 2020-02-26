Оливье ЖИРУ: «Пройти Баварию – практически невыполнимая миссия для нас»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3):

«Это был тяжёлый вечер. «Бавария» была слишком хороша сегодня. Мы должны смотреть правде в глаза. Нам удалось навязать им борьбу в первом тайме, шансы были у обеих команд. Но во втором они увеличили темп контратак и огорчили нас. Они были эффективными и забили два гола за три минуты. Психологически нам было очень трудно вернуться в игру.

«Бавария» заслужила победу в этом матче. Я не из тех, кто сдаётся, но, очевидно, будет очень тяжело. Нам нужно забить как минимум 3 мяча и не пропустить ни одного. Эта миссия будет практически невыполнима. Но, в любом случае, мы пойдём туда с настроем поразить их ворота, играть с большей свободой и меньшим давлением. Нам практически нечего терять», - сказал Жиру.

Ответный матч «Бавария» - «Челси» состоится 18 марта в Мюнхене.