БОНУЧЧИ: «Подходим к матчу против Лиона с мотивацией и энтузиазмом»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».

«Ювентус» подходит к матчу с мотивацией и энтузиазмом. Мы готовы к большой игре против большой команды. Мы готовы к этой стадии сезона и очень хотим добиться максимального результата во всех турнирах», - сказал Бонуччи.

Матч «Лион» – «Ювентус» состоится в среду, 26-го февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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