Маурицио САРРИ: «Лион – опасный соперник»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Лиона».
«Лион» - техничная команда, которая прекрасно готова физически и умеет мгновенно ускоряться. Это опасный соперник, против которого надо показать очень хороший футбол.
Криштиану Роналду - игрок, которого высоко ценят по всему миру. Чтобы судить о его форме, достаточно посмотреть на статистику. Это выдающийся игрок, который в отличном состоянии как физически, так и психологически», - сказал Сарри.
Матч «Лион» – «Ювентус» состоится в среду, 26-го февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — УЕФА
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