Челси – Бавария. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 25.02.2020 21:10
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Челси – Бавария. Стартовые составы команд
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Во вторник, 25-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мюнхенскую «Баварию».

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Челси»: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Баркли, Жиру, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».

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Источник — Sport.ua

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