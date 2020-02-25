Челси – Бавария. Стартовые составы команд

Во вторник, 25-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мюнхенскую «Баварию».
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Челси»: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Баркли, Жиру, Маунт.
Запасные: Аррисабалага, Абрахам, Виллиан, Педро, Зума, Эмерсон, Гилмор.
«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Коутиньо, Горецка, Эрнандес, Толиссо, Зиркзее.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бавария».
Источник — Sport.ua
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